Brytyjski kurier uratował 7-tygodniowe dziecko z pożaru

26-letni kurier z Nottinghamshire stał się bohaterem po tym, jak uratował z pożaru niemowlę. Dzięki szybkiej reakcji i odwadze młodego mężczyzny nie doszło do tragedii.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Nottinghamshire w środkowej Anglii. Habeel Khan jak co dzień rozwoził zakupy do klientów. Nagle zobaczył dym unoszący się nad jednym z pobliskich domów. Przed budynkiem stała zrozpaczona kobieta z dwójką dzieci. Krzyczała, że w środku zostało jeszcze niemowlę.