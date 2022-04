Brytyjczycy potwierdzili. Chiny przeprowadziły cyberataki na Ukrainę

Brytyjczycy potwierdzili. Chiny przed rosyjską inwazją przeprowadziły cyberataki na Ukrainę

Według "The Times" ukraińskie służby bezpieczeństwa weszły w posiadanie szeregu notatek wywiadowczych, przygotowanych przez inny kraj. Szczegółowo opisują one skalę włamań. Wiadomo, że obejmowały one cele nuklearne. Zaatakowane zostały między innymi zasoby sieciowe Państwowego Inspektoratu Dozoru Jądrowego, a także ukraiński portal śledczy zajmujący się odpadami niebezpiecznymi.