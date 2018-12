Brutalny mord w Łodzi. Jest zgoda ukraińskiego sądu na ekstradycję Gruzina

Jak ustaliła Wirtualna Polska, jest zgoda ukraińskiego sądu na ekstradycję z Ukrainy 38-letniego Gruzina, podejrzanego o zabójstwo na tle seksualnym 28-letniej łodzianki. Mamuka Ch. został zatrzymany za wschodnią granicą po ucieczce z Polski.



Według informacji WP, ukraiński sąd formalnie wydał zgodę na ekstradycję. - Do polskiego aresztu Gruzin ma zostać przetransportowany do końca roku - mówi nam śledczy, znający kulisy sprawy. Informacja o ekstradycji trafiła najpierw do polskich służb. Zarówno łódzka prokuratura, która prowadzi śledztwo, jak i resort sprawiedliwości, który wydał wniosek na ekstradycję, czekają na oficjalny dokument od ukraińskiej strony.