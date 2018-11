Brutalny gwałt na 3-latku. Sprawcą uchodźca z Syrii

Brutalny gwałt na 3-letnim chłopcu. Pedofilem okazał się nielegalny imigrant z Syrii przebywający w obozie dla uchodźców.

Brutalny gwałt – sprawcą uchodźca

Agia Eleni jest obozem dla uchodźców położonym na terenie północno-zachodniej Grecji. W lokalnych mediach praktycznie każdego dnia pojawiają się informacje o licznych przestępstwach, do których tam dochodzi. Ostatnie z nich zszokowało grecką społeczność. Nielegalny imigrant z Syrii, Alshahada Thamer brutalnie zgwałcił 3-letniego chłopczyka. Zdaniem matki ofiary, do tragicznego zdarzenia doszło, gdy dziecko przebywało na zajęciach sportowych. Chłopczyk przybiegł do domu zapłakany, a widoczne na jego ciele obrażenia jednoznacznie wskazywały na gwałt.