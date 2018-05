Brutalni bandyci grasują pod Chełmem. Torturują i ograbiają mieszkańców

Mieszkańców okolic Chełma (woj. lubelskie) w ostatnich tygodniach terroryzują okrutni i agresywni przestępcy. Schemat ich działania jest brutalnie prosty - włamują się w nocy do domów i torturują dla okupu ich lokatorów.

Do pierwszego napadu doszło w Ochoży-Kolonii. Około północy w nocy z 3 na 4 maja zamaskowani bandyci wtargnęli do jednego z domów i związali mieszkańców. Kobietę zamknęli w pokoju, natomiast mężczyznę zaciągnęli do innego pomieszczenia i zaczęli torturować. Gdy zaczął się opierać, napastnicy przyłożyli mu widły do brzucha i zaczęli grozić śmiercią. Gdy znaleźli w domu pieniądze (2200 zł), zaczęli podtapiać gospodarza, gdyż byli przekonani, że ukrywa więcej pieniędzy.