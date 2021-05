Brutalne zabójstwo w Wielkopolsce. Podejrzany to syn zmarłej

Wielkopolska. Syn zabił matkę? Jest areszt dla 32-latka

We wtorek 32-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa matki, do którego się nie przyznał, a w wyjaśnieniach zanegował, aby miał związek ze sprawą. W środę, jak poinformował prok. Jacek Mastalerz, sąd zdecydował przychylić się do wniosku prokuratury i zezwolić na tymczasowy areszt 32-latka.