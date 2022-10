Brutalne morderstwo. Wyszła ze szpitala i zasztyletowała szwagierkę

W niedzielę kobieta na własne żądanie opuściła placówkę i udała się do swojej szwagierki Marianny. Dzień później, 17 października, córka Lidii K. przyszła do swojej cioci. W chwili wejścia do mieszkania przeżyła szok - jej oczom ukazała się leżąca w kałuży krwi Marianna. Natychmiast wezwała policję i pogotowie ratunkowe.