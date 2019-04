Brunei - kara śmierci dla homoseksualistów, chłosta za aborcję. Kontrowersyjne przepisy wchodzą w życie

Brunei wprowadza prawo szariatu. Kara śmierci za seks między osobami tej samej płci. Surowo karana będzie również kradzież, niewierność mężowi oraz obraza proroka Mahometa. Nowe przepisy budzą wiele kontrowersji i spotykają się z krytyką obrońców praw człowieka.

Brunei to niewielkie państwo położone na północy wyspy Borneo w Azji Południowo-Wschodniej. Kraj zamieszkany jest przez niespełna 400 tys. osób, z których ponad dwie trzecie to wyznawcy islamu. W Brunei pełnię władzy sprawuje sułtan. Od 1967 roku jest nim Hassanal Bolkiah. To właśnie on jest pomysłodawcą surowego prawa, dotyczącego kamienowania homoseksualistów.