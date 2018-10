Brunatne święto niepodległości. Marsz przyciągnie radykałów z całej Europy

Słowak negujący Holokaust, Włoch podejrzewany o terroryzm i Węgier z neonazistowską przeszłością. To tylko niektórzy goście, którzy uświetnią największą imprezę 100-lecia odzyskania niepodległości. Na marsz ściągają przedstawiciele prawicowej ekstremy z całego kontynentu.

Polskim władzom nie udało się przyciągnąć światowych przywódców na uroczystości 11 listopada. Ale nie oznacza to, że goście z zagranicy nie przybędą do Warszawy. Przybędą, i to tłumnie, z każdego zakątka kontynentu - a nawet spoza Europy.

Od Mussoliniego po księdza Tiso

Włochy reprezentować będą neofaszyści z Forza Nuova (Nowa Siła) i ich młodzieżówki "Lotta Studentesca" (Walka studencka). Prawdopodobnie przybędzie też ich lider Roberto Fiore - postać szczególnie kontrowersyjna ze względu na swoją kryminalną i terrorystyczną przeszłość. W latach 70. i 80. był związany z ruchem Terza Posizione (Trzecia Pozycja) i jej bojówką Zbrojne Komórki Rewolucyjne (NAR), odpowiedzialną za ponad 30 krwawych zamachów, w tym za zamach bombowy w Bolonii, w którym zginęło 85 osób. Fiore nie brał czynnego udziału w tym epizodzie, jednak został skazany za członkostwo w grupie przestępczej na 5,5 lat więzienia. Wyroku uniknął zbiegając do Wielkiej Brytanii; już po jego zatarciu wrócił do Włoch, przewodząc "Nowej Sile" odwołującej się do dziedzictwa włoskiego faszyzmu.

Wschód, Zachód, Ameryka

Przyjdą bez zaproszenia

- Marsz zdobył dużą renomę wśród środowisk nacjonalistycznych i przyciąga gości z całego kontynentu - mówi WP działacz Ruchu Narodowego. - To konsekwencja budowy sieci kontaktów organizacji z ruchami za granicą, na co w przeciwieństwie do mainstreamowych partii politycznych nie dostają na to grantów i pieniędzy podatników. Kiedy ONR-owcy jadą to Rimini patrolować plaże, robią to za własne pieniądze. To jest dużo bardziej oddolne, niż to się wydaje antyfaszystowskim analitykom - dodaje.