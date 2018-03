Brudziński: Niech Nergal do tego penisa przyklei gwiazdę Dawida jak taki kozak

Wpis lidera zespołu Behemot wywołał prawdziwą burzę. Poseł PiS Dominik Tarczyński zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury na Adama Nergala Darskiego. Sprawę w ostrych słowach skomentował też minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań Adam Nergal Darski opublikował na swoim profilu na Facebooku życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dołączył do nich wideo, na którym śpiewa dziecięcą piosenkę "Marcowy kwiatek". W takt muzyki Nergal porusza trzymaną w dłoni figurką czarnego penisa z przymocowanym do niego wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

W ciągu niespełna doby post Nergala obejrzało ponad 360 tysięcy internautow. Wielu z nich uznało go za obrzydliwy. Część uznała, że obraża ich uczucia relogijne.

W sprawie głos zabrał także szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Jeden z użytkowników Twittera zaczepił go i zapytał, czy "Międzyresortowa Komisja Do Ścigania Faszyzmu, Ksenofobi, Homofobii, Zachowań Rasistowskich i Wykluczeń Mniejszości namierzyła może Nergala?".

Brudziński odpisał mu, że "zachowanie Nergala jest takie, jakie całe te nasze żałosne lewackie 'elyty'". "Pluć na chrześcijańskie symbole mogą bezkarnie, bo sądy i ks. Boniecki z bp. Pieronkiem zawsze wezmą ich w obronę. Do czasu!" - napisał minister. Zaproponował też Nergalowi, skoro "jest taki kozak", by przykleił do figurki penisa "gwiadę Dawida albo wizerunek Mahometa".