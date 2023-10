Brudziński godzi się z rzeczywistością. Jasna deklaracja

- My na demokrację się nie obrażamy, w przeciwieństwie do naszych oponentów nie jesteśmy oszalali z nienawiści - mówił w sobotę w Szczecinie szef sztabu PiS, europoseł Joachim Brudziński. Jak dodał, jeżeli PiS będzie w opozycji, to będzie patrzeć nowej władzy na ręce i rozliczać ją z każdej decyzji.