Browar Grodzisk ze złotem na European Beer Star!

Klasyczny grodzisz podbije serca?

Piwo grodziskie to nowa kategoria w konkursie, ale pisana historia samego stylu sięga XVII w. Od samego początku trunek wyróżniał się szampańskim wysyceniem, lekkością oraz idealną równowagą dymu, chmielu, subtelnej pszenicznej słodowości i zauważalnej goryczki. Mimo że piwo grodziskie to jedyny polski styl piwa, to wcale nie jest w naszym kraju szczególnie rozpoznawalne! Według wspomnianych już badań SW Research aż 82% Polaków nie wie, że możemy cieszyć się rodzimym stylem piwa. Co ciekawe, spośród dobrze zorientowanych 5% – bo taki odsetek podawał poprawną odpowiedź – zdecydowanie przeważało młode pokolenie (do 29. roku życia).