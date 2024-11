Broń dla Ukrainy jeszcze w tym roku? Chcą zdążyć przed inauguracją

Chociaż dotychczas zrealizowanie dostaw broni i amunicji do Ukrainy zajmowało miesiące, tym razem dostarczenie pakietu pomocowego ma zostać przyspieszone. Administracja Joe Bidena zastrzega jednak, że nie wszystko, co zostanie zatwierdzone w ramach nowego pakietu wsparcia dla Kijowa, może zdążyć dotrzeć na front zanim administracja prezydenta elekta zasiądzie w Białym Domu - napisał Politico.

- Wysyłaliśmy wszystko co mogliśmy, ale problem polega na tym, że możesz coś wysłać dopiero jak jest to wyprodukowane - powiedział były urzędnik d.s. budżetu w ministerstwie obrony USA, który jest teraz ekspertem Center for Strategic and International Studies.