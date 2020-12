Brexit. Wielka Brytania podjęła ważną decyzję "za pięć dwunasta"

"Do tego czasu wszystkie strony zobowiązały się do złagodzenia skutków zakończenia okresu przejściowego dla Gibraltaru, a w szczególności do zapewnienia płynnego przekraczania granicy, co niewątpliwie leży w najlepszym interesie ludzi żyjących po obu stronach. Pozostajemy niezachwiani w naszym poparciu dla Gibraltaru, a jego suwerenność jest zabezpieczona" - powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych.