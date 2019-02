Brexit: Unia Europejska nie renegocjuje porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty

- Unia Europejska nie renegocjuje porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, w tym kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (tzw. backstop) – powiedział w poniedziałek główny negocjator Komisji Europejskiej ds. brexitu Michel Barnier, cytowany przez PAP.

Brexit: UE jest gotowa pracować nad alternatywnymi rozwiązaniami podczas transformacji

- Pełna zgoda co do tego, że porozumienie dotyczące brexitu nie może zostać ponownie otwarte. Backstop (jest) dzisiaj jedynym operacyjnym rozwiązaniem dla problemu irlandzkiej granicy. UE jest gotowa pracować nad alternatywnymi rozwiązaniami podczas transformacji – napisał na Twitterze główny negocjator Komisji Europejskiej ds. brexitu, Michel Barnier, po spotkaniu z premierem Holandii , Markiem Rutte w Hadze.

"Twardy brexit" jednym z możliwych scenariuszy

Treść umowy ws. brexitu została zaakceptowana przez Unię Europejską w listopadzie. Została ona jednak odrzucona przez Izbę Gmin (15 listopada). Głównym powodem był sprzeciw wobec tzw. backstopu, czyli mechanizmu, który poprzez czasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE, ma przeciwdziałać powrotowi granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Tym samym Theresa May została upoważniona do zastąpienia go w umowie brexitowej innym rozwiązaniem.