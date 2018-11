Brexit: koniec taryfy ulgowej dla migrantów z UE. Polacy wyjeżdżają

Brexit: premier Wielkiej Brytanii spełnia oczekiwania wyborców. Koniec z uprzywilejowanym taktowaniem imigrantów z Unii Europejskiej.

Brexit - koniec taryfy ulgowej dla migrantów z UE

W poniedziałek premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, broniła porozumienia z Unią Europejską w sprawie ustalenia warunków brexitu. Oznajmiła, że spełni on oczekiwania wyborców, między innymi kończąc z uprzywilejowanym traktowaniem imigrantów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Theresa May nie ukrywa, że trwa intensywny tydzień negocjacji przed specjalnym szczytem Rady Europejskiej, który odbędzie się w niedzielę. Szefowa rządu oczekuje, iż do tego czasu uda się wypracować pełne i ostateczne szczegóły ram prawnych, które w przyszłości będą stanowić podstawę stosunków Wielkiej Brytanii i Unią Europejską. May przyznała otwarcie, że proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nigdy nie miał być łatwy. Przeciwnie, od początku było jasne, że ostatni etap ustalenia jego warunków będzie najtrudniejszy. Tym, co chciałby osiągnąć w negocjacjach jest: kontrola nad granicami i skończenie ze swobodą przepływu osób, nadzór nad budżetem, kontrola nad prawodawstwem, zakończenie jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii oraz gwarancja, że nowopowstałe prawo ukształtuje się właśnie w Wielkiej Brytanii i w niej będzie egzekwowane.