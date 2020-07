Brazylijska dziennikarka zaatakowana na wizji. Napastnik miał nóż

Groził dziennikarce na wizji. W ręce miał nóż

Macedo prowadziła relację na temat podnoszącego się stanu wód w rzece Tietê w Sao Paulo. Nagranie miało miejsce przy moście Banderias. Kiedy dziennikarka oddała głos do studia, podszedł do niej bezdomny mężczyzna.

Na nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube widać jak mężczyzna zbliża się do dziennikarki i każe jej włożyć swój telefon komórkowy do kieszeni bluzy. Reporterka wyjmuje telefon i oddaje go napastnikowi, po czym nagranie się urywa.