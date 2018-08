Brazylia. Nagranie z zabójstwa kobiety wyemitowane w telewizji. Kraj w szoku

Brazylijczyk pobił swoją żonę na parkingu i w windzie. Chwilę później z 4 piętra z okna spadło jej ciało. Mężczyzna wrócił po zwłoki i windą zawiózł z powrotem do mieszkania. Zatarł ślady krwi. Nagrania z monitoringu opublikowała brazylijska telewizja.

Kamery monitoringu zarejestrowały jak Luis Felipe Manvalier katował swoją żonę Tatiane Spitzner na parkingu przed blokiem oraz w windzie. Po dwudziestu minutach kamery ponownie zarejestrowały mężczyznę. Zszedł na dół po ciało swojej żony. Przeciągnął je po parkingu do windy i dalej do mieszkania. Wrócił aby zatrzeć ślady. Nikt nie wie, co wydarzyło się w mieszkaniu.