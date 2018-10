Brazylia: Jair Bolsonaro wygrał wybory prezydenckie

Jair Bolsonaro został nowym prezydentem Brazylii. W drugiej turze wyborów pokonał Fernando Haddada, który nie ma zamiaru odpuścić rywalizacji z Bolsonaro. Dostał już gratulacje od Donalda Trumpa.

Jair Bolsonaro wygrał wybory prezydenckie

Kandydat lewicowej partii nie ma jednak zamiaru odpuszczać zwycięzcy z centroprawicy. - Teraz zagrożone są prawa obywatelskie, polityczne, pracownicze i społeczne - powiedział po ogłoszeniu wyników. W piątek jeszcze ogłaszał, że "będzie walczył do końca, aby zapobiec faszyzmowi". Dodał też, że żąda "szanowania 45 milionów jego wyborców" (na Bolsonaro głosowało prawie 58 milionów osób).

Gratulacje od Trumpa

Jair Bolsonaro dostał już gratulacje prosto od prezydenta USA, Donalda Trumpa. O rozmowie telefonicznej poinformowała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. - Prezydent Trump zadzwonił do prezydenta elekta, żeby mu pogratulować, a także Brazylijczykom. Trump i Bolsonaro zgodzili się "pracować ramię w ramię, aby poprawić życie ludzi w Stanach Zjednoczonych i Brazylii - powiedziała.

Kim jest Jair Bolsonaro?

Ze względu na swoje kontrowersyjne wypowiedzi, Bolsonaro otrzymał już przydomek "Tropikalny Trump". Opowiada się m.in. za rozszerzeniem braw do posiadania broni i zaostrzeniem kodeksu karnego. Pozytywnie wypowiada się na temat czasów dyktatury wojskowej w Brazylii (1964-1985). Przeciwnicy oskarżają go o rasizm, seksizm i homofobię. Ma też negatywny stosunek do aborcji.