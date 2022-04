Brakuje nawozów. Rolnicy mają problem

Reakcja polityków Koalicji Polskiej może mieć związek ze słowami ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w sprawie niedawnej decyzji Komisji Europejskiej. Ta nie zaakceptowała wniosku Polski o zgodę na dopłaty do nawozów. Minister rolnictwa zapowiedział, że będzie ponowny wniosek do KE w tej sprawie. Przypomniał, że polski rząd wnioskował na początku stycznia - o pozwolenie na uruchomienie pomocy dotyczącej nawozów. - Kowalczyk zaznaczył przy tym, że było to jednak wniosek bardzo ogólny.