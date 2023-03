Bracia z Ukrainy brutalnie pobici w Łodzi. "Powiedział, że nas nienawidzą"

Do pobicia doszło sobotniej nocy. Mężczyźni wracali do domu z ulicy Piotrkowskiej, gdzie przebywali w klubie. W Parku Reymonta podeszła do nich grupa 10-12 młodych ludzi. Zaczęli ich zaczepiać. Padły pierwsze obelgi. Jak relacjonuje Wprost, bracia próbowali załagodzić sytuację mówiąc że są "tutejsi", bo mieszkają w Łodzi od lat. Bezskutecznie.