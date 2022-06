Bracia Kliczko ostrzegają Europę: Jeśli Ukraina upadnie, to wy też

- Tydzień temu cztery rosyjskie samoloty przeleciały nad miastem i zniszczyły ten budynek fabryczny. Jest to tak zwana "operacja specjalna" Rosjan przeciwko rzekomym jednostkom wojskowym. Ale ta firma od wieków produkuje wagony, także do przewozu zboża. Ale nigdy sprzętu wojskowego. Jedyny sens, jaki widzę w atakowaniu tej firmy, to zagłodzenie Ukrainy i całej Europy - ocenił Witalij Kliczko, wskazując na zdewastowaną fabrykę.