Boże Narodzenie 2020. Życzenia świąteczne dla bliskich. Zobacz przykłady

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Stołów pięknie ozdobionych,

jadłem suto zastawionych

i prezentów z dwa tuziny,

niech zazdroszczą Ci z rodziny.

Żadnych sporów, żadnych kłótni

i niech nikt nie będzie smutny.

Grunt, to dobre wieść pożycie,

a karpiowi daruj życie.

I każdemu przyjaciela takiego,

co czasami łzę ociera.

I wszystkiego co Ci trzeba,

no i może gwiazdkę z nieba.

Tego wszystkiego naj, najlepszego

życzy...