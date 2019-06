Boże Ciało 2019. Czy w czwartek bez przeszkód zrobimy zakupy? Sprawdź, które sklepy będą otwarte

Dziś, w czwartek 20 czerwca 2019 wypada Boże Ciało. Zobacz, jak należy obchodzić to święto i czy tego dnia bez przeszkód zrobimy zakupy.

Boże Ciało 2019 – jak obchodzimy to święto?

W czwartek, 20 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana potocznie Bożym Ciałem. Wiadomo, że jest to święto ruchome, obchodzone zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najważniejszą tradycją Bożego Ciała są barwne procesje, na których czele idą (przeważnie pierwszokomunijne) dzieci, sypiąc kolorowe kwiaty. Uroczyste pochody wiernych zatrzymują się przed czterema ołtarzami, których liczba związana jest z ewangelistami: św. Markiem, św. Janem, św. Łukaszem i św. Mateuszem. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest świętem nakazanym, co oznacza, wierni muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej.