Bosak ujawnia spotkanie z członkiem rządu PiS

- On to mówił dlatego, że wiedział, że u nich jest blokada na informowanie społeczeństwa o jakichkolwiek negatywnych regulacjach, które już są w toku. Dlaczego? Bo to by było sprzeczne z propagandą sukcesu wstawania z kolan i rzekomej asertywności w Unii Europejskiej - powiedział Bosak.