Borys Budka o wyborach szefa PO: Możliwe w tym roku

- W najbliższym czasie będziemy omawiać kalendarz wyborczy w PO. Zgodnie ze statutem, wybory na szefa Platformy mogą być przeprowadzone jeszcze w tym roku, bo kadencja przewodniczącego kończy się w styczniu - powiedział wiceprzewodniczący PO Borys Budka.

- Można zrobić to w sposób taki, żeby proces wyborczy został zakończony jeszcze w tym roku, by później zająć się kwestiami wyborów kandydata na prezydenta, bo przed nami bardzo duże wyzwanie - powiedział Budka w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News. Dodał, że będzie zachęcał do takiego kalendarza.