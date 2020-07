Bon turystyczny. Od kiedy będzie dostępny? Znamy datę

Bon turystyczny będzie miał formę bezgotówkową. Będzie to po prostu kod, który uprawnione osoby dostana na maila lub na telefon. Będdzie można go wykorzysta do końca marca 2022 roku. "Za pomocą bonu Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski" - informuje ZUS. Będą to jednak musiały być imprezy przeznaczone dla dzieci.