Bon turystyczny. Jakie zmiany? Kiedy będzie dostępny bon turystyczny?

Bon turystyczny. Rząd zapowiedział zmiany

W pierwszych deklaracjach rządu, które przekazała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, bon turystyczny miał być przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, których miesięczny dochód nie przekracza 5,2 tys. zł brutto. Miało to kosztować budżet państwa 7 miliardów złotych. Była to rządowa pomoc dla branży turystycznej.

Rząd zapowiedział jednak znaczące zmiany w projekcie bonu turystycznego. "Wszystko wskazuje na to, że bon turystyczny - 500 zł - będzie dostępny w nadchodzące wakacje" - oświadczył wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Ma być on skierowany dla rodziców dzieci, którzy pobierają zasiłek 500 plus. Projekt ma wejść w życie jeszcze w te wakacje.