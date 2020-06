Bon turystyczny 500 plus. Sejm jest "za". Co dalej?

Bon turystyczny 500 plus trafi do rodzin, które mają dzieci

Bon turystyczny 500 plus nie będzie zależny od dochodów . Otrzymają go rodziny, które pobierają świadczenie 500 plus.

Co istotne, bon turystyczny 500 plus, który otrzymają rodziny, będzie znacznie różnił się od świadczenia 500 plus. Będzie bowiem przekazywany w formie elektronicznej, czyli de facto nikt nie dostanie tych pieniędzy do ręki, jak jest to w przypadku programu Rodzina 500 plus.