Bon turystyczny. 1000 złotych na wakacje. Wciąż nie ma konkretów. Trwają rządowe prace

Bon turystyczny. Wciąż brak konkretów

Bon turystyczny. Jakie zasady

Bon turystyczny ma nie być świadczeniem jednorazowym. Rządzący nie chcą, by projekt został wprowadzony tylko na czas epidemii koronawirusa. Planują jego wdrożenie na stałe. W związku z tym obywatele co roku mogliby otrzymywać 1000 zł na wakacje. To ułatwiłoby też działalność branży turystycznej. Bon byłby do wydania jedynie w Polsce.