Bon 500 plus dla nauczycieli. Kiedy będzie można go otrzymać?

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w środę zapowiedział wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Wszystko ma związek z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem . Od 9 listopada zmiany nastąpią m.in. edukacji. Rząd zapowiedział rozszerzenie nauki zdalnej o klasy 1-3 oraz przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Obostrzenia mają potrwać co najmniej do 29 listopada.

Premier podczas konferencji poinformował, że rząd wprowadzi specjalny bon dla nauczycieli. Bon będzie miał wartość 500 złotych i będzie go można wydać na akcesoria związane z pracą zdalną i prowadzeniem zajęć online.

Bon dla nauczycieli. Dla kogo i jak go dostać?

Wiadomo już, na jakich zasadach będzie odbywało się przyznawanie bonu nauczycielskiego. Bon 500 plus dla nauczycieli jest przeznaczony dla wszystkich pedagogów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ważne będą rachunki i faktury za materiały oraz narzędzia, które nauczyciel kupił od 1 września do 7 grudnia 2020 r. Imienne dowody zakupu będą niezbędnym uzupełnieniem wniosku o refundację poniesionych wydatków.

"Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie, do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania" można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bon dla nauczycieli. Na co go wykorzystać?

Wśród akcesoriów wymienionych przez ministra znalazły się m.in.: myszki, klawiatury, oprogramowanie komputerowe, a także dostęp do szybszego łącza internetowego. Minister dodał, że będzie to mogła być dopłata do sprzętu o większej wartości.