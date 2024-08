Bójka i strzały na nagraniu. "Czy ktoś zainteresuje się gangsterami?"

Na filmie, który pojawił się na platformie X we wtorek w godzinach południowych widać, jak kilku mężczyzn w tunelu lub przejściu podziemnym próbuje wyjaśnić między sobą wcześniejsze zajście. Nagle jeden z uczestników uderza w twarz innego mężczyznę. Do grupy napastników dołączają kolejni. Jeden z nich wyjmuje broń i zaczyna oddawać strzały w stronę uciekających mężczyzn. Prawdopodobnie była to broń gazowa. Na kolejnych ujęciach widać, jak napastnicy wybijają szyby w samochodzie.