Boguszów-Gorce: Nowo zaprzysiężony burmistrz zatrzymany przez policję. Jest podejrzany o korupcję

Jacek C. został aresztowany przez policję i jeszcze w czwartek może zostać doprowadzony do prokuratury. Swoją funkcję pełni od kilku tygodni. Zarzuca się mu przyjęcie łapówki. Byłemu staroście grozi 12 lat więzienia.

Wrocławscy funkcjonariusze zatrzymali burmistrza Boguszowa-Gorce. Jacek C. jest podejrzewany o przestępstwo o charakterze korupcyjnym - informuje naszemiasto.pl. Do aresztowania doszło w środę, podczas prowokacji związanej z przyjęciem łapówki. Policja nie chce zdradzać więcej szczegółów dotyczących sprawy. Mundurowi informację o próbie wymuszenia korzyści majątkowej mieli dostać już wcześniej.

Jacek C. swoją funkcję sprawuje od kilku tygodni. Początkowo startował z list PSL, ale zrezygnował z członkostwa w partii przed drugą turą. Wcześniej pełnił stanowisko starosty powiatu wałbrzyskiego. Grozi mu do 12 lat więzienia. Razem z burmistrzem zatrzymano również prywatnego przedsiębiorcę. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Jacek C. jeszcze w czwartek może zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty.