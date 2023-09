Bmw spłonęło, kierowca nie żyje. Ojciec ofiary zabiera głos

- Mój syn był szczęśliwie zakochany, snuł plany na przyszłość, przymierzał się do budowy domu. Od czwartej rano razem sialiśmy nawóz na polu. Potem pojechał na chwilę do Złotoryi załatwić swoje sprawy. Wracał, kiedy to się stało - mówił Leszek Kardasz w rozmowie z Tulegnica.pl.