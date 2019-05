Blokowali marsz narodowców. Zostali uniewinnieni

Sąd okręgowy we Wrocławiu uniewinnił działaczy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Obywateli RP. Zarzucono im blokowanie marszu narodowców 11 listopada 2017 r. - Wyrok, jaki zapadł, jest sprawiedliwy - twierdzi Marta Lempart z OSK.

Sąd okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję podobną do tej, którą wydał w tej sprawie wcześniej sąd rejonowy. - O tym zgromadzeniu można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jego uczestnicy nie wyrażali w sposób karygodny negatywnych emocji wobec obwinionych - argumentował wtedy sędzia Wojciech Sawicki.