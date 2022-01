Blisko rekordu zakażeń. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy raport

Liczba zakażeń rośnie. Kraska: piąta fala nabiera impetu

O obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce mówił w piątek na antenie Programu 1 Polskiego Radia Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia wskazał, że "piąta fala nabiera niestety ciągle impetu". - Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu mamy duży wzrost zakażeń o 56 proc - powiedział Kraska.