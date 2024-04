Blisko połowa Polaków chce zmian w rządzie. "Tli się niezadowolenie"

- Tli się ostrożne niezadowolenie w stosunku do sposobu sprawowania władzy przez obecną ekipę. Jeśli ktoś mówi "100 konkretów na 100 dni", to po 115-120 dniach przychodzi pewna refleksja wśród tych, którzy nie są "żelaznym elektoratem" Platformy Obywatelskiej, tylko zagłosowali bardziej na "nie" w stosunku do poprzedniej władzy, ponieważ przekonywały ich szumne zapowiedzi polityków PO - podkreśla.