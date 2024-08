Błaszczak za Kaczyńskiego? "Chciał pogłaskać ulubieńca"

Joanna Mucha: Kaczyński chciał swojego ulubieńca pogłaskać

- Wydaje mi się, że szkoda czasu na analizowanie sytuacji, w której prezes Kaczyński chciał swojego ulubieńca pogłaskać. Ja tylko w takich kategoriach to postrzegam. Nikt chyba nie wierzy w to, że po odejściu Jarosława Kaczyńskiego, ktoś wybrałby pana Błaszczaka na lidera Prawa i Sprawiedliwości. Jest on osobą bez właściwości. Idealnie nadaje się na szpiega, bo jest tak nierozpoznawalny, że nikt go nie zapamięta - stwierdziła Joanna Mucha z Polski2050. - To nie jest ktoś, kto może być liderem - dodała.