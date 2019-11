Black Friday 2019 – kiedy wypada? Jakie sklepy biorą udział w czarnym piątku?

-20%, -30%, a nawet -50%. W ostatni piątek listopada, za sprawą dużych obniżek, szczególnie chętnie odwiedzamy najpopularniejsze sklepy. Sprawdź, kiedy wypada czarny piątek i gdzie najlepiej zrobić zakupy.

Black Friday 2019. Kiedy wypada czarny piątek?

Świecka tradycja Black Friday przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Nieświadomie dołączamy do milionów Amerykanów, którzy po Święta Dziękczynienia (wypadającym w ostatni czwartek listopada) gromadnie ruszają do sklepów.