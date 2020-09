Blachownia. Krwawy finał sprzeczki

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór (20 września). W imprezie brali udział między innymi 56-latek i 58-latek. Według wstępnych ustaleń częstochowskich policjantów, w pewnym momencie między panami doszło do sprzeczki. Chyba jednak nikt nie spodziewał się, że zakończy się ona w ten sposób.

Starszy z mężczyzn sięgnął po nóż i zaatakował młodszego. Wbił mu 15-centymetrowe ostrze pod żebra. Na miejsce została wezwana policja oraz pogotowie ratunkowe. 56-latek trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Jego stan jest ciężkim – mężczyzna ma poważną ranę klatki piersiowej. Co ciekawe do szpitala trafił również jego oprawca.