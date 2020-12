Biznesowe życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Złóż współpracownikom życzenia

Życzenia świąteczne to popularny sposób na przekazywanie miłych słów w okresie Bożego Narodzenia. Popularne są wtedy krótkie i zabawne wierszyki, które można wysłać SMS-em. Życzenia biznesowe przesyłamy natomiast na przykłąd oficjalnym mailem.

Życzenia biznesowe na Boże Narodzenie 2020

"Podzielić się opłatkiem,

powiedz mi, co to znaczy?

To dobrze życzyć innym

I wszystko im przebaczyć."