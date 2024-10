Biskup zapowiada komisje. Diecezja sosnowiecka pod lupą

Diecezja sosnowiecka targana jest skandalami. Najnowszy wybuchł we wtorek, kiedy to na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 59, 63 i 67 lat. Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym już księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem.