"Bild" z mocnym artykułem. Powodem słowa Joanny Lichockiej

"Bild" z mocnym artykułem. Powodem Joanna Lichocka i jej wywiad

Posłanka PiS stwierdziła, że na czas epidemii koronawirusa Niemcy powinni oddelegować pracujących tam polskich lekarzy do pomocy w kraju . - Niech landy niemieckie oddelegują polskich lekarzy pracujących w niemieckiej służbie zdrowia do Polski na czas pandemii - mówiła Joanna Lichocka.

Kaja Godek z nową inicjatywą. Leszek Miller przestrzega PiS

Takie myślenie, zdaniem komentatora "Bilda" Hansa-Jorga Vehlewalda, to "podążanie kursem polskiego rządu i partii PiS, której szef Jarosław Kaczyński uważa Polaków, którzy opuścili swoją ojczyznę, by pracować w innych krajach UE za rodaków gorszego sortu".

"Bild" z mocnym artykułem. Joanna Lichocka wywołała oburzenie

Jak czytamy w niemieckim dzienniku, takie zachowanie ze strony partii rządzącej w Polsce, jest nieodpowiedzialne. "Najpierw prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaoferował swojemu polskiemu odpowiednikowi hojną pomoc w walce z koronawirusem, a teraz rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość atakuje głowę naszego państwa i mówi do Steinmeiera: jeśli chcecie pomóc - odeślijcie nam naszych lekarzy" - podkreśla komentator dziennika "Bild".

W artykule podkreślono też, że sytuacja związana z koronawirusem w Polsce nie jest najciekawsza. Co więcej, Polska wykonuje bardzo mało testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. "W Polsce przeprowadza się znacznie mniej testów, niż stanowi średnia UE"- czytamy.

Sama Joanna Lichocka odniosła się już do artykułu w dzienniku "Bild". "Droga niemiecka praso wydawana po polsku i po niemiecku - niech wasz rząd, jeśli chce pomóc Polsce, wesprze tych lekarzy, którzy chcieliby pomóc w kraju. Niech da im - tym, którzy by chcieli pomóc Polsce - płatne urlopy. To takie dramatyczne oczekiwanie?" - napisała na Twitterze.