"Bild": Niemcy zaczęli się bać. "Opanowali nas muzułmańscy ekstremiści"

Niemcy boją się muzułmanów i biją w rząd

Dziennik "Bild" publikuje listy od czytelników, przerażonych obecną sytuacją w kraju. 42-letnia matka z Bielefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii wprost pisze, że choć jest rodowitą Niemką, to boi się, jaka przyszłość w tym kraju czeka jej córkę i całą rodzinę. "Teraz to wygląda tak, jakbyś żył w obcym kraju. Już prawie nie rozumiesz języka, który słyszysz na ulicy" - pisze w liście do redakcji. I jak dodaje, próbowała interweniować u władz kraju związkowego w sprawie nielegalnego zatrudniania Arabów, ale "nikogo to nie obchodzi". "Miejmy nadzieję, że nie jest za późno dla nas wszystkich" - puentuje.