"Bild": Jedno magiczne słowo pozwala imigrantom zostać w Niemczech

Po zatrzymaniu imigrantów policja wykonuje z nimi niezbędne czynności (raport, pobieranie odcisków palców, zdjęcia, sprawdzenie w systemie etc.). W zależności od tego, jak liczna jest grupa, trwa to średnio od 6 do 15 godzin. Po wstępnej rejestracji policja federalna wręcza uchodźcom bilety na pociąg, które opłaca Saksonia. Teoretycznie imigranci mają na własną rękę dotrzeć do wskazanego punktu recepcyjnego. W praktyce bywa różnie.