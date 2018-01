Bilans dnia. Sprawdź, co wydarzyło się we wtorek

Wtorek to kolejny dzień sporu pomiędzy Polską a Izraelem o nowelizację ustawy o IPN. Ambasador Izraela zdradza, skąd taka data nowelizacji przepisów. Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Sprawdź, co wydarzyło się 30 stycznia 2018 r.



2 Elisabeth Revol opuściła we wtorek szpital i wyleciała z Pakistanu do Francji. Himalaistka przed wylotem powiedziała, że zamierza wrócić do wspinania, ale nie na Nanga Parbat. MSZ zdradziło szczegóły akcji i zapewniło o podjęciu natychmiastowych działaniach mające uratować Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. Krytyk Adama Bieleckiego, himalaista Ryszard Gajewski, chwali go za akcję ratowniczą.