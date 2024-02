"Bijemy na alarm". Działkowcy mają spory problem

Rząd PiS zmienił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nowymi przepisami gminy muszą do końca 2025 r. uchwalić tzw. plany ogólne, które określą, co i gdzie wolno budować. I właśnie tu pojawia się problem. Nowa ustawa daje im wolną ręką do decydowania, które tereny zostaną zielone, a które nie, a co za tym idzie, które ogródki działkowe przetrwają, a które można zlikwidować.