Bijatyka w berlińskiej szkole. Wielu rannych

Punkt zapalny w Berlinie

Wezwani na miejsce policjanci zdołali nieco uspokoić sytuację. Ale także on zostali zaatakowani przez 21-letniego brata jednego z uczniów, który uderzył jednego z funkcjonariuszy pięścią w twarz. Napastnik został obezwładniony, jednak nadal obrażał i groził policjantom. Zabrano go do aresztu i wypuszczono po zakończeniu czynności policyjnych. Został oskarżony o napaść na funkcjonariuszy organów ścigania, groźby i znieważenie.