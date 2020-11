Bielsko-Biała. Pijany 29-latek znęcał się nad matką swojego dziecka

- Do 21-latki przyszedł jej były partner, by odwiedzić ich 2-letnie dziecko. Mężczyzna był jednak pijany, dlatego kobieta poprosiła, aby przyszedł do syna w innym terminie. Wtedy zrobił się agresywny. Zaczął ją wyzywać i szarpać, posuwając się do coraz brutalniejszych rękoczynów, niszcząc przy tym wyposażenie mieszkania - relacjonował asp. szt. Roman Szybiak, oficer prasowy KMP w Bielsku-Białej, dodając, że niepokojące odgłosy awantury usłyszała przypadkowa osoba, która natychmiast powiadomiła policję.