Bielsko-Biała. Otoczenie Zamku Książąt Sułkowskich wypięknieje

- Teren został zabezpieczony. Rozpoczęła się rozbiórka schodów od strony wschodniej, które były już dość mocno uszkodzone. Żeby móc rozpocząć prace na dziedzińcu przed zamkiem, musi się zakończyć prowadzony obecnie remont kaplicy. Potrwa on do połowy lutego przyszłego roku – powiedział Wojciech Glądys, wicedyrektor bielskiego Muzeum.

Umowa z wykonawcą podpisana została 19 listopada. Koszt prac to ponad 3 miliony złotych. Remont prowadzi firma z Katowic.

Rok prac wokół zamku w Bielsku-Białej

Renowacja otoczenia zamku to druga część projektu, który w pierwszej fazie objął remont muru oporowego po wschodniej stronie obiektu. Chroni on zabytek przed osunięciem. Te prace zakończyły się wiosną ubiegłego roku i kosztowały ponad 2 mln zł.

Bielski zamek został wzniesiony przypuszczalnie przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, żyjącego na przełomie XIV i XV w. W XV i XVI w. nastąpiła jego rozbudowa. Na przestrzeni wieków należał do wielu rodzin. W 1752 r. nabył go Aleksander Sułkowski, który dwa lata później otrzymał tytuł książęcy w Bielsku. Zamek pozostał własnością tego rodu do 1945 r. Obecnie w zamku działa Muzeum Historyczne.